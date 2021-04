Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Un terzo dei Veneti è stato vaccinato almeno con una dose»

Curva epidemiologica ancora in calo in Veneto, anche se non con una diminuzione in picchiata. Nelle ultime 24 ore, con quasi 40mila tamponi, sono 844 i nuovi contagiati al covid trovati in regione, con un'incidenza (positivi su tamponi effettuati) del 2,42%. Purtoppo i decessi sono stati 36. Lo ha reso noto Luca Zaia nella conferenza stampa di martedì mattina.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 27 APRILE

Secondo il bollettino delle ore 8 di Azienda Zero gli attualmente positivi scendono a 22844 (ieri alle 17 erano 22996). Sempre il report indica che negli ospedali veneti ci sono oggi 1328 ricoverati per covid in area non critica (-34 rispetto ieri alle 17), 1007 dei quali ancora positivi. In terapia intensiva sono invece 218 (-2 rispetto a ieri alle 17) i pazienti, 183 dei quali ancora positivi.

Dopo aver reso noti i dati del bollettino, Luca Zaia ha commentato l'inizio della zona gialla in Veneto, avvenuta ieri con la riapertura di certe attività commerciali e l'allentamento delle restrizioni sulla mobilità. «Massima attenzione, da ieri siamo liberi di muoverci liberamente tra i territori», ha detto il presidente della Regione, aggiungendo: «Andiamo avanti con vaccini, 1,5 milioni, pari a un terzo dei veneti hanno avuto almeno un'inoculazione. Sono 22308 i vaccinati nelle ultime 24 ore, stanno arrivando altri vaccini e stiamo spingendo per chiudere la fascia 60-69 vogliamo spingere su questa fascia per iniziare la successiva il prima possibile»

