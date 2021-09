Coronavirus, il bollettino di giovedì: in calo i ricoveri

I dati aggiornati sull'emergenza covid in Veneto con il report su contagi e pazienti emesso da Azienda Zero

In tutta la regione, i casi di positività al coronavirus accertati sono stati 463.820 in totale e 613 nelle ultime 24 ore. I veneti attualmente positivi al virus sono 12.456 (+37 rispetto a ieri), i negativizzati sono 439.632 (+575 da ieri) ed i decessi connessi a Covid-19 sono stati finora 11.732 (+1 da ieri). Negli ospedali veneti, tra positivi al virus e negativizzati, ci sono 261 pazienti in area non critica e 56 in terapia intensiva. In totale 17 in meno rispetto a ieri.

Bollettino 16 settembre 2021

È questa la fotografia dell'epidemia da Covid in Veneto che emerge dal bollettino di Azienda Zero del 16 settembre. I dati indicano che la curva dell'infezione ha ripreso a salire in regione ma la pressione ospedaliera resta bassa. I numeri del Vicentino confermano. Sono infatti 38 i nuovi contagi e 2002 gli attualmente positivi (ieri erano 1974) mentre nei nosocomi la situazione è invariata, con 13 ricoverati (uno dei quali in rianimazione) a Santorso, 8 a Bassano, 29 (3 dei quali in rianimazione) al San Bortolo e 1 in terapia intensiva ad Arzignano.