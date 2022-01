Coronavirus, bollettino del 15 gennaio: i numeri in Veneto

A causa di un problema tecnico la Regione Veneto il 15 gennaio, non ha potuto trasmettere un bollettino sull'emergenza Covid completo. Le informazioni principali, comunque, sono state riportate. «La tabella per oggi è stata composta in forma ridotta per problemi tecnici», comunica la regione. Sulla tabella sui ricoveri, infatti, non c'è la suddivisione dei pazienti Covid tra i singoli ospedali del Veneto.

Dalle 8 di venerdì alle 8 di sabato mattina, i nuovi casi positivi al coronavirus in Veneto sono stati 19.539, di cui 3.898 in provincia di Vicenza. E da inizio pandemia, i casi di positività complessivamente individuati sono stati 868.413 in tutta la regione e 165.186 nel Vicentino.

Sono in tutta la regione 249.145 i cittadini attualmente positivi al virus, 40.693 dei quali vicentini. I ricoverati per Covid-19 in Veneto sono 1.757 in area non critica e 205 in terapia intensiva. Di questi, i positivi sono 1.549 in area non critica e 181 in terapia intensiva.