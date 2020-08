Coronavirus, cinque nuovi casi nel Vicentino

Nel Vicentino ci sono cinque nuovi positivi al test per l'accertamento del Sars-cov-2, meglio noto come Covid-19 o coronavirus. Lo rende noto l'Azienda zero (la struttura speciale della Regione Veneto che coordina tutte le Ulss della regione stessa) con un bollettino diramato oggi 31 agosto 2020. Il differenziale è calcolato sul bollettino precedente diffuso ieri. Secondo il dispaccio sempre nella provincia berica sono 278 i casi attualmente positivi mentre dall'inizio della deflagrazione della pandemia ammonterebbe, sempre stando all'Azienda zero, a 381 il computo cumulativo dei decessi: il tutto a fronte 2533 negvtivizzazioni (detto alla grezza si tratta di pazienti che fatti i test non mostrano più la presenza del virus). C'è poi un unico paziente in terapia intensiva che peraltro è ricoverato presso l'ospedale di Vicenza. L'assessorato regionale alla sanità capitanato da Manuela Lanzarin da giorni comunque fa sapere che la situazione, pur monitorata costantemente, non desta allarme.

