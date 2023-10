Azienda riceve una bolletta da oltre 300mila euro, il contatore era guasto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Una nota azienda di tendaggi nel vicentino si è vista pervenire una bolletta di energia elettrica con un ricalcolo dei consumi, a causa di una presunta anomalia del contatore. Il risultato che ne è conseguito è stato una fatturazione su oltre un milione di kWh, corrispondenti ad euro 313.100,63 euro.

Questo importo da capogiro ha costretto la società in questione a ricercare un supporto per tentare di risolvere o quantomeno arginare il problema. In virtù dei fatti accaduti l’azienda si è rivolta tempestivamente all’associazione Consumatori 24, al fine di prendere contatti con la società fornitrice e richiedere una verifica della posizione, tentando altresì di evidenziare l’inverosimiglianza di cifre così spropositate.

Per tale vertenza è stato necessario coinvolgere il distributore di zona oltre che l’Autorità garante di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che provvederà ad attuare tutte le verifiche del caso.