Blocco dei mezzi inquinanti per tutto il mese di aprile

Il sindaco Francesco Rucco emetterà una ordinanza che sarà in vigore dalla prossima settimana e che prevede il blocco dei mezzi più inquinanti anche per tutto il mese di aprile e non solo quindi nel periodo previsto fino ad oggi (dall'11 gennaio al 31 marzo 2021). Sempre nel mese di aprile proseguirà il divieto di bruciare ramaglie.

Dal mese di maggio è prevista una domenica verde al mese.

La Regione ha garantito l'erogazione di incentivi e contributi a sostegno dei cittadini.

Nei prossimi giorni sono fissati nuovi incontri per definire tutti gli aspetti che saranno chiariti nell'ordinanza, primo tra tutti la disciplina degli euro 4 diesel.