Blitz in Comune, attivisti si incatenano a Palazzo Trissino

Oggi 18 ottobre attorno alle 18,30 una trentina di attivisti della rete No Tav berica sono entrati all'interno della sede del Comune di Vicenza. Alcuni ragazzi si sono incatenati davanti all'ingresso della sala della giunta. Gli attivisti protestano contro l'amministrazione comunale sostenendo che Palazzo Trissino non abbia sufficientemente condiviso le scelte sul Tav con la popolazione soprattutto in relazione alle ultime modifiche progettuali proposte dal Gruppo Fs. Pertanto chiedono una serie di incontri pubblici e un consiglio comunale straordinario. Senza una comunicazione scritta da parte della giunta in merito a questi impegni la protesta continuerà. È attesa una nuova presa di posizione da parte dei ragazzi del Cs Bocciodromo.