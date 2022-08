Black out in centro a Vicenza, Aim-Agsm: "Stiamo lavorando per capire cos'è successo"

Quasi tutto il centro storico di Vicenza è rimasto senza corrente elettrica per 3 ore nella serata di giovedì. Il black out è iniziato alle 19 e ha coinvolto numerose vie del cuore della città, da corso Palladio a corso Fogazzaro, da contrà San Rocco a Soccorso Soccorsetto, come hanno riferito sui social molti cittadini.

V-Reti, la società del Gruppo Agsm Aim che gestisce le reti e le cabine elettriche, riferisce che si è trattato di una caduta di tensione per un guasto tecnico le cui cause sono al vaglio da parte dell'azienda. La corrente è stata ripristinata in tutto il centro poco prima delle 22 dai tecnici di V-Reti che sono intervenuti tirando su manualmente i contatori cabina per cabina.