In un anno e mezzo scovati 108 evasori totali a Vicenza, il bilancio della guardia di finanza

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la guardia di finanza berica ha eseguito oltre 5.800 interventi ispettivi e più di 530 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Sono stati individuati 108 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, 1.491 lavoratori in “nero” o irregolari. In tale contesto sono stati sanzionati n. 144 datori di lavoro. I soggetti denunciati per reati tributari sono 353, di cui 11 tratti in arresto. È il bilancio delle fiamme gialle di Vicenza relativo agli scorsi 18 mesi, reso pubblico in occasione del 249esimo anniversario della fondazione del Corpo.

Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di circa 60 milioni di euro. Sono state avanzate 46 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I 47 interventi in materia di accise hanno POI permesso di sequestrare quasi 22.000 kg di prodotti energetici; centinaia i controlli sulla circolazione dei prodotti petroliferi e sulla qualità del carburante, eseguiti anche con l’ausilio del personale e del laboratorio mobile dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli berica. In tale contesto sono state accertate n. 184 violazioni alla normativa che regola la disciplina dei prezzi carburanti. 21 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno consentito di verbalizzare 213 soggetti, rilevando 75 violazioni e la denuncia di un soggetto all’Autorità Giudiziaria.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività della guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica si è orientata anche ai progetti e agli investimenti finanziati con risorse del PNRR. Sono stati 273 gli interventi nel settore, cui si aggiungono 93 indagini con relativa denuncia di 26 soggetti. Segnalati alla Corte dei Conti danni erariali per oltre 8,5 milioni di euro. In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 95 controlli che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 700 mila euro, e denunciare 71 responsabili.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 11 interventi, che hanno portato alla denuncia di 38 persone, di cui 1 tratto in arresto, e al sequestro di beni per un valore di circa 800 mila euro. Sono state approfondite oltre 360 segnalazioni di operazioni sospette. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa i beni sequestrati ammontano a 1,5 milioni di euro su un totale di patrimoni distratti di oltre 7 milioni di euro. 60 soggetti verbalizzati, di cui 1 in stato d’arresto. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 25 soggetti. Sono stati eseguiti, poi, circa 1.000 accertamenti.

Nel periodo in esame, i dipendenti Reparti del Corpo hanno sequestrato circa 75 kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da marijuana, hashish e cocaina, denunciando 45 soggetti (di cui 15 in stato di arresto) e segnalandone 83 ai Prefetti. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 147 interventi, sviluppate 25 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 30 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro circa 2 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.