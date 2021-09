Biennale del Corto di Vicenza, all'unica rassegna italiana del cortometraggio va in scena il cinema "breve"

“Non voglio sentir parlare di cinema di nicchia: non ha senso. Tutti i grandi registi si sono sempre cimentati con i cortometraggi, non solo all’inizio della carriera ma anche durante: il cortometraggio a volte serve per chiarirsi le idee sulle proprie potenzialità registiche”.

Lo ha affermato ieri sera - all’inaugurazione al teatro Astra di Vicenza della terza edizione della biennale del cortometraggio Internazionale e video di Vicenza - il regista e grandissimo direttore della fotografia italiana Daniele Ciprì, molto legato al cortometraggio e alla bella iniziativa della Biennale di Vicenza: era tra i cineasti che battezzarono la rassegna ideata da Luca Dal Molin già 6 anni fa.

Con lui ieri in serata anche Gisella Gobbi che ha presentato “Senza Nome”, Olga Tarrico e il produttore Adam Selo di Bologna che hanno presentato “Gas Station”, Alessandro Stevanon con “America” (cortometraggio pluripremiato in Italia e in Europa). Agustì Argelich, direttore artistico del Festival di Badalona (Catalogna) ha presentato in prima nazionale “L’ultimo Torero” che ha prodotto lui stesso. E ieri sera è stato presentato anche il teaser lungo di “Gotico padano” un film di Roberto Leggio e Gabriele Grotto, entrambi vicentini (ma che lavorano a livello nazionale),ambientato nella pianura del Polesine tra Rovigo e Ferrara. Il film uscirà nel 2022 e il filmato presentato ne ha svelato alcuni aspetti in anteprima assoluta.

Tanti i corti d’autore visti ieri sera e da oggi tutti i pomeriggi al cinema-teatro Astra di Vicenza in contrà Barche fino al 26 settembre prossimo. Stasera arrivano a Vicenza gli attori Lorenza Indovina, Elisabetta Pellini e Andrea Roncato impegnati domattina in una master class con i ragazzi delle scuole diretto dalla giornalista di Sky Barbara Tarricone.

Tutti i pomeriggi dalle 17 blocco corti nazionali e dalle 18 blocco corti internazionali (lunedì alle 18 eccezione con i corti di Mantova Lovers) e poi le serate: domani lunedì 20/9 con Gianluca e Massimiliano De Serio, mercoledì 22 Gianfelice Imparato, giovedì 23 i premi a Danilo Rea e a Umberto Contarello, venerdì i corti che han vinto il festival di Roma.