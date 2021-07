Il Castello di Thiene protagonista di "Bell’Italia In Viaggio"

Domenica 1° agosto a partire dalle 18.45 andrà in onda su la7 la puntata di Bell’Italia In Viaggio, la trasmissione dedicata alle eccellenze dell'Italia raccontate dall'attore e conduttore Fabio Troiano. La location sarà quella del Castello di Thiene, il più importante edificio gotico del XV sec. sorto nel vicentino ad uso di dimora civile; magnifico esempio di villa veneta pre-palladiana, unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che per destinazione funzionale, caposaldo nell'evoluzione delle ville venete.

Nel programma televisivo Fabio Troiano ci racconta le eccellenze del nostro Paese attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica. Un itinerario di 10 tappe, lungo tutto lo stivale da nord a sud, alla scoperta delle regioni e delle loro tradizioni. Si incroceranno territori e culture diverse che rappresentano la vera ricchezza della penisola .

Tra piccoli borghi e realtà cariche di storia si farà la conoscenza di persone che custodiscono tradizioni antiche, con passione e amore, come l’artigianato locale e l’enogastronomia, tramandandole alle generazioni future.

Il Castello di Thiene, nella Pedemontana Veneta, si inserisce all’interno del programma, con i suoi saloni affrescati, gli ambienti signorili e il suo prestigioso repertorio culturale ed enogastronomico.