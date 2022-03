Buon compleanno nonna Belinda, a festeggiarla ben 5 generazioni

Cento candeline per Belinda Primon, l’anziana di Marostica ospite di Casa Rubbi. Alla presenza del sindaco Matteo Mozzo, del presidente della Fondazione Antonio Zampese e del direttore Riccardo Bonan, oltre ad una nutrita schiera di familiari in rappresentanza di ben cinque generazioni, la sorridente signora ha festeggiato questo invidiabile traguardo.

Belinda è nata nel 1922 a Pradipaldo in via Fodati, in una delle borgate del paese. Ha sempre vissuto lì, fino a quando, sette anni fa, è stata accolta alla casa per anziani. È madre di 9 figli.

Belinda Primon è un’amata ospite di Casa Rubbi, la struttura per anziani per molto tempo, grazie ad una tempestiva azione preventiva e rigidi protocolli di sicurezza, non toccata dal Covid. Il virus ha interessato la casa di riposo marosticense solo a gennaio di quest’anno, non registrando comunque casi gravi. Gli ospiti della fondazione infatti sono stati fra i primi nell’Ulss 7 a ricevere la terza dose del ciclo vaccinale