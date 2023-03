Basket under 15, arbitraggio "non gradito": giovane ragazza insultata e aggredita da un genitore

Una partita di basket, under 15. Una bellissima competizione sportiva finita nel peggior dei modi, con la violenza. La violenza del padre di un giocatore che ha prima offeso l'arbitro, una giovane ragazza di 20 anni, dagli spalti e poi è sceso in campo per aggredirla, strattonandola. L'episodio è successo nella serata di martedì alla palestra Ferrovieri di Vicenza durante la sfida tra Basket Sportschool Dueville e ASD Nuovo L'Argine Basket 2001. Entrambe le società hanno duramente condannato l'accaduto, così come la Fip (Federazione Italiana Pallacanestro).

«"Se non ci fossero stati gli altri oggi ti avrei chiamato per dirti che smettevo di arbitrare" Credo non ci sia messaggio più lacerante che un presidente provinciale possa ricevere da una ragazza ventenne con l'unica colpa di avere la passione per l'arbitraggio. Dopo decine di aggressioni verbali che questi giovani arbitri si sorbiscono in quasi ogni partita, oggi c'è stato di più.. molto di più... troppo di più... anche l'aggressione fisica con un personaggio che dagli spalti entra in campo e strattona l'arbitra in modo veemente. Nulla può giustificare questi atteggiamenti e queste situazioni, si tratta di sola e pura violenza psicologica oltre che fisica. Oggi il basket esce sconfitto e ferito nel suo più profondo nonostante sia uno sport bellissimo», ha commentato con un post su Facebook il comitato Fip di Vicenza.

«Esprimiamo tutta la nostra vicinanza innanzitutto alla giovane arbitra, ma anche alla società ospite della quale conosciamo e apprezziamo le qualità morali ed educative. Poco importa infatti se, in questo caso, il personaggio autore del gesto fosse al seguito dell'altra squadra: nessuna società, nemmeno la nostra, può ritenersi immune da questo "virus" che mina le fondamenta dello sport! Riteniamo sia dovere di tutti produrre il massimo sforzo per evitare che fatti del genere possano ripetersi», è stato invece il commento di ASD Nuovo L'Argine Basket 2001, mentre la società Basket Sportschool Dueville ha a sua volta dichiarato: «La società, venuta a conoscenza di quanto accaduto ieri sera al termine della partita under 15 contro ASD Nuovo L'Argine Basket 2001, si dissocia totalmente e condanna fermamente il comportamento avuto da un genitore di un suo tesserato. Porgiamo tutta la nostra solidarietà all'arbitro per quanto successo, perché questi comportamenti non appartengono alla Sportschool e non si dovrebbero mai vedere in un ambiente sportivo!»