Dopo l'ennesima chiusura in vendita il bar "Ai due calici"

Spunta il cartello “in vendita”. Dopo l’ennesima chiusura, il bar “Ai due calici” di contrà Pescherie Vecchie, nel centro storico di Vicenza, è in attesa di un nuovo proprietario. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembrerebbe essere la maxi rissa avvenuta lo scorso novembre, che è costata al titolare del bar la sospensione della licenza e, in ultimo luogo, una denuncia per favoreggiamento.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la notte in questione era arrivate al 113 varie richieste di intervento in prossimità del bar da parte di residenti che lamentavano esservi una violenta rissa in corso con urla e schiamazzi, con il coinvolgimento di almeno una trentina di persone intente a colpirsi.

Nonostante una volta giunti sul posto la situazione era sotto controllo, ricostruendo la dinamica dei fatti gli agenti sono riusciti a verificare che, al momento del loro arrivo, un nutrito gruppo di giovani poco prima coinvolti nella rissa erano stati fatti entrare nel locale dal titolare proprio al fine di sottrarsi al controllo degli agenti.

Si tratta solamente dell’ultimo episodio che vede come protagonista “Ai due calici”. In passato il locale era già finito sotto la lente d’ingrandimento della questura, gli ultimi in ordine di tempo erano stati una rissa nel marzo di quest’anno e alcune irregolarità nel giugno del 2021.