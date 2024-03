Bandiere a mezz’asta per la Giornata in memoria delle vittime del Covid

Anche la Città di Vicenza ricorda le vittime del Covid ed espone le bandiere degli edifici comunali a mezz’asta in occasione della Giornata nazionale per ricordare quanti hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Istituita dal Parlamento nel 2021, la “Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia da Coronavirus” ricorre nel giorno in cui nel 2020 i mezzi pesanti dell’Esercito italiano sfilarono per Bergamo carichi di bare.