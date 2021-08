Bandiera a mezz'asta in solidarietà al popolo afghano

Da mercoledì mattina la bandiera della città di Vicenza in piazza dei Signori è a mezz'asta. Un atto simbolico voluto dall'amministrazione in segno di solidarietà verso il popolo afghano.

"Abbiamo raccolto – spiega il sindaco Francesco Rucco – la proposta di alcuni sindaci di abbassare a mezz'asta le nostre bandiere in segno di vicinanza al popolo afghano per quello che sta accadendo in questi giorni. Rivolgiamo inoltre un ricordo particolare ai soldati che hanno perso la vita per riportare la democrazia in Afghanistan".