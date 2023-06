Figli colpiti da un tumore? «Il supporto per la famiglia è cruciale»

«È passata una settimana e dopo un primissimo bilancio dall'evento di domenica 18 giugno non possiamo che essere molto contenti. Tra qualche giorno faremo un consuntivo, daremo una prima occhiata ai conti, alle donazioni raccolte, ma sono veramente felice per come sono andate le cose». Oggi 25 giugno a parlare in questi termini ai taccuini di Vicenzatoday.it è Alberto Girardi presidente di «Vicenza for children», una onlus del capoluogo berico che ha sede proprio all'ospedale San Bortolo. E che da anni è impegnata per dare corpo a progetti dedicati, tra gli altri, all'infanzia meno fortunata. In questo quadro domenica scorsa ai campi sportivi di via Filzi a Quinto Vicentino un centinaio «di rockers» da tutto il Veneto aveva dato vita ad un concerto di beneficenza che, dopo aver preso l'abbrivio col patrocino della municipalità quintese (il vicesindaco Renzo Segato con l'occasione aveva portato i saluti di tutta l'amministrazione), vedrà i proventi per l'appunto donati alla associazione della città palladiana.

Presidente Girardi, lei poco prima dell'inizio dello show aveva detto che iniziative come queste sono molto importanti per voi. Come mai?

«Ci sono due fattori di cui dobbiamo tener conto. Da una parte c'è il sostegno economico alle nostre attività. Dall'altra è altrettanto importante farci conoscere nel Vicentino come nel resto del Veneto. Sullo sfondo rimane lo stato d'animo che che ci ha accompagnato prima e dopo l'evento».

A che cosa si riferisce?

«Il concerto è stato bellissimo. Come è stato bellissimo trovarsi in mezzo a tanti giovani e giovanissimi. Non dimentichiamoci infatti che la nostra associazione, lo riportiamo a chiare lettere anche sul nostro sito web, nasce per dare conforto e supporto fattivo ai bambini che debbono affrontare patologie serie come quelle oncologiche».

Lei ha parlato di svariati progetti di cui la vostra associazione si sta facendo carico. Potrebbe fare un esempio?

«In questo momento un progetto davvero impegnativo, al quale teniamo molto, è quello ribattezzato Bridge».

Di che cosa si tratta?

«Si tratta di una iniziativa nata due anni fa su input dell'Ulss 8 berica con cui operiamo in strettissima connessione. Purtroppo quando un bambino viene colpito da una malattia molto grave, rispetto alla quale rischia la morte, in qualche modo si ammala tutta la famiglia. Nella testa dei genitori spesso e volentieri prendono corpo i pensieri più cupi. C'è chi si sente responsabile, chi, senza risposte, si chiede come mai quella patologia si sia accanita sulla figlia o sul figlio. In casi così estremi e complessi ad occuparsi dei piccoli per quanto riguarda la parte medica in senso stretto ci pensa ovviamente l'ospedale che li ha in cura. Poi però è necessario intervenire ad un altro livello».

Ovvero?

«Quello del conforto e del sostegno ai piccoli e alle loro famiglie. Si tratta eminentemente di un supporto psicologico al quale va affiancato un approccio empatico che in questi casi conta davvero tanto. Non mi stancherò mai di ricordare che quando la vita di un figlio viene funestata da una patologia grave come nel caso di quelle oncologiche, il supporto per la famiglia è cruciale. Pertanto con l'aiuto dei nostri volontari e dei nostri specialisti noi abbiamo pensato ad una proposta che facesse da ponte fra questi due ambiti. E così l'abbiamo ribattezzata Bridge che è la parola inglese che per l'appunto sta per ponte».

Il bridge tra l'altro, neanche a farlo a posta, assieme alla strofa e al ritornello è una delle componenti portanti nella struttura di una canzone inserita nel contesto della musica contemporanea. Ad ogni buon conto lei parla di casi estremi e complessi. In quale misura questi incidono sulla situazione retrostante di chi è costretto a fronteggiarli?

«C'è un aspetto cruciale che chi opera nel settore nota immediatamente. I malati e le loro famiglie sono soggetti ad uno stress inimmaginabile e soprattutto prolungato. Il che spessissimo causa dei veri e propri traumi: sia presso i bambini sia presso le famiglie. E lo ribadisco. Svegliarsi una notte sì e una no pregando il cielo che la malattia si porti via te piuttosto che tuo figlio che vedi soffrire su un letto d'ospedale, costituisce uno stato d'angoscia micidiale».

Con quali conseguenze?

«Sono conseguenze facili da immaginare. Prolungare nel tempo questa sorta di tortura mette a repentaglio chiaramente non solo la tenuta psicofisica del singolo ma quella di tutto il nucleo familiare. Peraltro due anni fa quando il progetto Bridge partì noi potemmo contare sull'aiuto di alcuni benefattori, tra questi in primis la fondazione Cariverona e la fondazione Dalla Vecchia. Tra poco i finanziamenti legati a quella fase scadono e iniziative come queste sono per noi vitali per far giungere la nostra voce a chiunque sia interessato».

In che modo?

«Chiaramente, come ho avuto di precisare più volte, c'è il pubblico col passaparola a darci una mano straordinaria in tal senso. Poi c'è l'aspetto mediatico che non va sottovalutato. E poi c'è l'energia positiva che si sprigiona in eventi come questo. Si tratta di una dimensione particolare, i cui echi si avvertono appresso nella vita di tutti i giorni di coloro i quali hanno a che fare con problemi così gravi».

Perché?

«Perché quelle sono persone provate nell'animo e nel fisico. Che però avvertono subito il senso profondo di solidarietà che promana da chi tende loro una mano in segno d'aiuto. L'aiuto che chiede chi vive una condizione per niente fortunata. Questi legami nella comunità forse sono difficili da spiegare a parole, ma sono un valore imprescindibile. E concerti come quello di Quinto Vicentino ti restituiscono anche questa dimensione: che è al contempo tangibile e impalpabile, fatta di realtà come di sogno».

E la musica a Quinto dove stava?

«La musica stava proprio lì, nel mezzo».

