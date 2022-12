Bake Off Italia: The Professionals - Affari di famiglia, in gara una famiglia vicentina

Parte oggi, 9 dicembre, su Real Time “Bake Off Italia: The Professionals - Affari di famiglia”. Spin-off del noto programma, vede anche in questo caso Benedetta Parodi alla conduzione ed Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia nei panni di giurati. Andiamo alla scoperta dei concorrenti, pasticcieri professionisti pronti a sfornare dolci prelibatezze. In gara c'è anche una famiglia vicentina: la Palladini (Papà Flavio e i figli Paolo e Valeria) della Pasticceria Palladini di Vicenza. Nata nel 1976 grazie a papà Flavio, adesso al banco insieme alla moglie, la pasticceria Martini è attualmente portata avanti dai suoi figli, Paolo (42 anni) e Valeria (40 anni). I due fratelli vanno molto d’accordo. Le specialità della casa sono la millefoglie e la pasticceria tradizionale.

Le altre famiglie in gara

Famiglia Franchini (mamma Sandra, il figlio Alessandro e la moglie Alessandra)

Pasticceria Alessandro Franchini a Lecce.

A Lecce, in pieno centro, si trova questa pasticceria caratterizzata da un’impronta moderna. Il capo pasticciere è Alessandro (33 anni), assistito dalla moglie Alessandra, al banco, e dalla mamma Sandra, vero jolly dell’attività.

Famiglia Frascarino (Papà Maurizio, mamma Anna e la figlia Carmen)

Pasticceria Gianni a Caserta.

A gestire l’attività, in un piccolo paesino del casertano, sono Maurizio (49 anni), sua moglie Anna (43) e la figlia dei due, la ventenne Carmen che, avendo studiato al liceo artistico, si occupa di decorazione. Tra i punti forti della ditta ci sono i prodotti da prima colazione (cornetti, code di aragosta e paste).

Famiglia Lago (papà Giovanni con i figli Ciro e Giulio)

Pasticceria Lago a Napoli.

Pasticcieri da tre generazioni, l’attività dei Lago si trova nel quartiere di San Giovanni a Teduccio,. Il capofamiglia è Giovanni (67 anni), esperto in prodotti tradizionali locali. Il figlio maggiore Ciro e quello minore, Giulio lo aiutano, portando un pizzico di innovazione.

Famiglia Martini (mamma Silvana, il figlio Marco e il nipote Gabriele)

Forno Martini a Montelupo Fiorentino (FI).

Nato nel 2006, Forno Martini è portato avanti da tre generazioni di pasticcieri: Silvana (81) anni, il figlio Marco (58) e il nipote Gabriele (26). I Martini credono nella bontà della semplicità e Silvana è particolarmente fiera della sua pasta frolla.

Dove vedere “Bake Off Italia: The Professionals - Affari di famiglia” in tv e in streaming

La prima puntata di “Bake Off Italia: The Professionals - Affari di famiglia” va in onda oggi, venerdì 9 dicembre dalle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. La puntata sarà inoltre disponibile sulla piattaforma Discovery + (per gli abbonati al servizio)