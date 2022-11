Bake off Italia, 22enne vola in finale

Margherita Cracco ha staccato il pass per la finale. Nella puntata di Bake off Italia - dolci in forno, andata in onda venerdì sera su Real Time, la 22enne si è distinta nei vari test culinari conquistando l'accesso per l'ultima sfida che di fatto consegnerà il titolo di miglior aspirante pasticcere.

La semifinale

Come era trapelato nelle anticipazioni emerse dal web, la giovane appassionata di dolci si è dovuta misurare con la pasticceria moderna. Nella prova creativa, è stato infatti chiesto ai concorrenti di realizzare in chiave moderna alcuni classici della pasticceria come la zuppa inglese, la cassata, il mont blanc, delizia al limone e tiramisù.

Margherita, vincitrice del grembiule blu della puntata precedente, ha potuto scegliere il dolce per sé, optando per la Delizia al Limone e ha consegnato a Ginevra la cassata siciliana che a sua volta ha scelto la Zuppa inglese per Chiara, che ha dato il tiramisù a Leo. Quindi Davide ha dovuto accettare il Mont Blanc.

Nella prova tecnica, invece, è stato chiesto ai concorrenti di realizzare una torta a forma di mattarello ma che al suo interno vedeva 5 strati di pan di spagna inframezzati da gelée al lampone, gelée al mango e frutto della passione, mousse al mascarpone e lamponi freschi, cioccolato. Con la pasta di zucchero a decorare il tutto. Prova che è stata vinta da Davide ma subito dietro si è piazzata la giovane vicentina. Nella prova a sorpresa, infine, ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una torta nuziale con glassa a specchio con l’obbligo di realizzare almeno tre piani.

L’ultimo Grembiule Blu è andato a Davide mentre l'eliminato è stato Leo. Per Margherita dunque è arrivato il pass per la finale che sarà trasmessa su Real Time venerdì 2 dicembre, sempre alle 21.20.