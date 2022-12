Bake off 2022, un errore le costa la finalissima: la giovane Cracco chiude terza

Il vincitore di Bake Off Italia 2022 è Davide Merigo, trentottenne di Puegnago del Garda in provincia di Brescia, terza la giovanissima valdagnese con la passione per la moda Margherita Cracco.

Un bronzo che è arrivato al termine di un percorso di rilievo per la vicentina che si è distinta nella classe di aspiranti pasticceri, eliminata dopo la prova tecnica, nella quale era stato richiesto ai concorrenti di replicare la Torta Giubileo dell’ospite Gino Fabbri.

La finalissima del programma condotto da Benedetta Parodi è andata in onda nella serata di venerdì. Nella prima prova, la creativa, i quattro hannno dovuto preparare la Kek Lapis del Sarawak, conosciuta come torta mille strati. Non solo, ai concorrenti è stato chiesto di allestire un disegno sulla torta che possa colpire a livello scenografico. Nel realizzare questa prova i quattro finalisti hanno ricevuto una sorpresa dai loro cari. La prima ad essere eliminata è stata Ginevra.

Nella seconda prova, i pasticcieri amatoriali sono stati chiamati a replicare, senza poter vedere l’originale: la torta del giubileo; prova che ha visto l'uscita dai giochi della vicentina.