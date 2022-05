Bagni pubblici inagibili ai disabili, il Comune interviene dopo più di un anno

Il Comune di Vicenza comunica che usufruire dei bagni pubblici di contra' Catena, al servizio delle principali piazze del centro storico, tra poco "sarà più facile ed agevole in particolare per l'utenza debole e i portatori di disabilità". L'amministrazione sottolinea di aver provveduto ad affidare il servizio per un intervento urgente di sostituzione dell'impianto di sollevamento esistente, obsoleto e attualmente non operativo a causa di un guasto. Una "non operatività" durata più di un anno.

La questione aveva sollevato numerose polemiche ed è stata oggetto anche di un'interpellanza. Ha fatto discutere, in particolare la disavventura patita lo scorso anno da una donna disabile che, non potendo usufruire della pedana di piazza Biade, si era rivolta ad una pattuglia dei carabinieri per farsi scortare in un bar del centro.

"Accertato dai manutentori che il montascale non è più riparabile e che questo intervento straordinario non rientra tra le attività di Valore Città – Amcps, la società in house del Comune, è stata contattata la ditta specializzata TK Elevator Italia S.p.a. di Cologno Monzese, in provincia di Milano, che ha presentato un'offerta pari a 21 mila euro, compresa l'Iva agevolata al 4%", rende noto il Comune di Vicenza.

Salvo imprevisti legati alla fornitura della componentistica, l'intervento dovrebbe essere eseguito entro la fine di luglio.