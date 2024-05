Problema alluvioni? «Il Veneto si è prostituito al cemento»

Dopo la sconfitta patita dalla Regione Veneto al Tribunale superiore delle acque che ha bocciato il maxi bacino anti-piena da 70 milioni tra Sandrigo e Breganze, le polemiche tra detrattori e sostenitori del'opera hanno già infiammato l'arena del Nordest. «Risulta chiaro che i municipi non hanno vinto nel merito, ma a livello procedimentale» ha dichiarato Giampaolo Bottacin (in foto a sinistra) sulla edizione on line de Il Gazzettino di oggi 25 maggio in un servizio firmato da Angela Pederiva.

BACINO DA REALIZZARE PER TRATTENERE «14 MILIONI DI METRI CUBI D'ACQUA»

«Ritengo che l'opera verrà comunque fatta, anche se con ritardo. Noi facciamo riferimento - fa sapere lo stesso assessore - a quanto messo nero su bianco dall'Università di Padova» in ragione del fatto che «nel bacino dell'Astico sono urgenti opere in grado di trattenere almeno 14 milioni di metri cubi di acqua: 4,6 a Breganze; 2,3 milioni a Torri di Quartesolo e sette a Meda di Velo d'Astico». Quest'ultimo, rimarca Pederiva, è il Comune in cui la scorsa settimana è stato registrato il record di 229 millimetri di precipitazioni in 24 ore tanto che, secondo i riscontri dell'Anbi, ossia l'Autorità nazionale di bacino, la portata del torrente Astico si è impennata da 3,74 a 110 metri cubi al secondo.

CTTB E LAT AL CONTRATTACCO

Non è passato un attimo e non si è fatta attendere la replica al curaro di Sergio Carrara il portavoce della rete dei comitati locali («il Coordinamento tutela territorio Breganze, il Cttb e il Laboratorio Astico Tesina, il Lat) i quali per anni nel comprensorio hanno ingaggiato la battaglia contro il bacino ritenuto ambientalmente insostenibile. Carrara, in una nota diramata stamane, va giù con l'accetta. Parla delle alluvioni che di recente hanno hanno colpito il Nordest ed identifica le cause profonde, legate al modello di sviluppo abbracciato a partire dagli anni Cinquanta, di un disseto visto ormai come endemico.

«I fatti drammatici di queste settimane - si legge - sono l'ennesimo campanello d'allarme rispetto all'aggravarsi della crisi climatica, e dimostrano una volta di più, quanto sia urgente un complessivo ripensamento nelle modalità di gestione del territorio. Cementificazione, compromissione della rete idrica di superficie, regimentazione dei fiumi sono conclamati fattori di insicurezza, a cui poche grandi opere non bastano a porre rimedio. Oltretutto, le tanto celebrate casse di espansione, come quella prevista tra Breganze e Sandrigo iniziano già a dimostrare un'efficacia parziale, a fronte dell'intensificarsi dei fenomeni estremi e localizzati, nel contesto di un territorio sempre più fragile». Perfino il presidente della giunta regionale veneta Luca Zaia della Lega, nonché il sindaco demcratico di Vicenza Giacomo Possamai hanno fatto capire come occorra «ripensare a un nuovo modello idraulico».

LA RASOIATA

In un altro passaggio Carrara poi spiega perché la rete ecologista abbia salutato con molto favore la decisione della magistratura romana. «Apprendiamo - con soddisfazione - scrive il portavoce - l'esito del ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche che annulla la validità del parere di Valutazione di impatto ambientale al progetto di bacino di laminazione sul torrente Astico nei territori di Breganze e Sandrigo». Seguono poi i ringraziamenti all'avvocato Matteo Ceruti del foro di Rovigo che ha patrocinato la causa, alle amministrazioni comunali di Sandrigo, Breganze e Montecchio Precalcino che hanno impugnato gli atti di palazzo Balbi, i consiglieri regionali che si sono battuti contro il progetto nonché «tutti i volontari e tutti i cittadini che hanno reso possibile questo risultato. La proroga della valutazione di impatto ambientale, scaduta e non rinnovata nel 2021, dopo cinque anni dalla sua approvazione del marzo 2016, è risultata infatti illegittima».

L'AFFONDO SUI COSTI

Appresso un'altra bordata: «Da anni segnaliamo le molte criticità insite nel progetto e invochiamo una revisione degli indirizzi regionali in fatto di sicurezza idraulica, senza tuttavia esserci mai opposti a priori alla realizzazione di interventi, se ben congegnati e a basso impatto ambientale, nei nostri comuni. In questo frangente, ci chiediamo perché la Regione Veneto abbia aspettato sette anni per presentare un progetto esecutivo e perché i costi siano più che raddoppiati: da 31,3 a 73 milioni di euro».

«STOP» IMMEDIATO AL CONSUMO DI SUOLO

Poi la chiusa in cui i comitati spiegano come una possibile soluzione alla piaga delle alluvioni risponda piuttosto nella strenua difesa della permeabilità dei suoli liberi». Per questo spiega Carrara serve uno «stop» immediato al «consumo di suolo». Occorre poi rinaturare i fiumi dando impulso «alla realizzazione di tanti piccoli e medi interventi multifunzionali a basso impatto, a rinforzo delle poche grandi opere davvero indispensabili». Queste ultime poi debbono essere realizzate «con la massima attenzione al restauro ecologico» facendo attenzione «alle ricadute positive sulle comunità locali» tanto che Carra dice non alle «zone di sacrificio» e sì agli «interventi di rigenerazione».

QUESTIONE DI DIRITTO

Ma è proprio vero che la Regione Veneto è stata battuta in tribunale per una questione relativa al procedimento? Ad entrare nel merito è Massimo Follesa il portavoce di un altro coordinamento ecologista veneto, il Covepa. «Bottacin, se vuole, può prendere per i fondelli quelli della sua cerchia, ma non noi. In larga parta la bocciatura del tribunale è arrivata - spiega l'architetto Follesa ai taccuini di Vcienzatoday.it - perché non si è valutato un rischio ambientale cogente, quello di contaminare alcune falde fra cui quella che alimenta l'acquedotto civico locale: per questo la stroncatura del tribunale non è solo formale ma pure sostanziale. Se veramente si tratta solo di qualche carta da rifare come mai i geni degli uffici e lo studio che ha curato il progetto hanno rimediato una figura tanto barbina? Non potevano pensarci prima? Qualcuno valuterà la loro competenza? O tutto finirà con uno spiedo di uccelli in allegria?».

LA CASSA DI ESPANSIONE: DA «SOLA» CONTA COME «UNA SCORREGGIA NELLO SPAZIO»

Appresso un'ultima considerazione: «Vediamo se quel rischio sarà passato ai raggi X, ma davvero come si deve, che cosa dirà Bottacin. Purtroppo la verità è un'altra. A palazzo Balbi nessuno ha il coraggio di dire che le alluvioni, al netto dell'effetto serra su scala mondiale dovuto alle attività umane, sono dovute in larga parte ad un eccesso di costruito: altro che bacini, che in certi casi, per carità ci vogliono».

Per l'appunto «in mezzo secolo il Veneto si è prostituito al cemento: ecco il vero problema. La cassa di laminazione o di espansione che dir si voglia, presa da sola, non serve a nulla: è solo una scorreggia nello spazio. Serve uno stop tombale a nuove edificazioni e a nuovo asfalto, a partire dalla superstrada Treviso-mare che la Regione vuole realizzare con lo strumento del partenariato pubblico-privato: sarà un abominio ambientale e finanziario».