Azienda vicentina dona un tornio di ultima generazione all'Itis Fermi

"L'azienda AGB - Alban Giacomo Spa di Romano d'Ezzelino ha donato un tornio di ultima generazione, del valore di 100mila euro, all'Istituto Tecnico Industriale 'Enrico Fermi' di Bassano del Grappa: “Permetterà agli studenti di confrontarsi con una tecnologia all'avanguardia che una scuola certamente non potrebbe permettersi - ha dichiarato l'assessore regionale all'Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, lunedì mattina alla cerimonia di consegna.

"Questa donazione - ha sottolineato Donazzan - è un chiarissimo esempio di responsabilità sociale di una azienda nei confronti del proprio territorio attraverso gli investimenti nella scuola: un bellissimo gesto, concreto e dall'altissimo valore economico, che la sig.ra Angela, vedova del fondatore Antonio Alban, ha voluto in continuità ad un rapporto che da anni lega questa famiglia all'Istituto bassanese”.

La macchina utensile a controllo numerico è dotata di una torretta con 12 utensili motorizzati che permette la realizzazione di pezzi meccanici di notevole complessità grazie anche all’interfaccia con la tecnologia CAD-CAM già da tempo in uso all’ITIS 'Fermi'. Oltre a soddisfare i requisiti di “Industria 4.0”, il tornio è predisposto per l’abbinamento di robot collaborativi (cobot) e ciò potrebbe costituire lo spunto per un successivo upgrade, integrando anche le altre macchine presenti nella scuola.

La donazione è avvenuta in occasione del 75° anno della fondazione della AGB - Alban Giacomo Spa, fondata da Antonio Alban con il nome del papà. Questa donazione è avvenuta sul solco di una tradizione che aveva già visto nel passato la famiglia Alban sostenere le attività di questo istituto tecnico che è punto di riferimento per molti studenti dell'area bassanese.

“Questo tornio agevolerà il futuro ingresso di questi studenti nel mondo del lavoro, grazie all'approfondimento di una tecnologia che è già un comune denominatore di molte nostre aziende venete: l'esperienza maturata a scuola con questa strumentazione permetterà loro di essere pronti fin da subito ad operare in un contesto produttivo, a beneficio di un settore che negli ultimi decenni si è fatto protagonista di un'innovazione spinta grazie a continui ed ingenti investimenti sugli impianti e sul capitale umano”, aggiunge l'assessore.