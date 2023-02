Orso avvistato sui colli Berici...e se fosse invece un cane?

Lunedì mattina, intorno alle 9, è stata segnalata la presenza di un orso di medie dimensioni sui colli Berici. A darne notizia è il sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello che attraverso i canali social ha dirama to un video messaggio per invitare tutti alla massima prudenza.

L'avvistamento è avvenuto in località Monte Palù, ai confini con i comuni di Alonte e Val Liona. I carabinieri forestali hanno fatto un sopralluogo e trovato le tracce, confermando così la presenza dell'animale. Sono state installate delle foto-trappole per monitorare gli spostamenti. L'orso potrebbe aver già lasciato la zona ma la preoccupazione dei cittadini è tanta.

L'alert ha riempito le pagine social eppure c'è chi mette in dubbio che possa trattarsi di un orso. Il sindaco di Val Liona Maurizio Fipponi, condivide sui social la foto di un cane di grossa taglia che potrebbe aver confuso le idee.

Il primo avviso pubblicato sul sito del comune dice: "Il Comando della Polizia locale e della Forestale comunicano che questa mattina è stato più volte avvistato un orso di medie dimensioni nella zona collinare tra Lonigo e i comuni limitrofi. Gli enti preposti si stanno organizzando in merito. Nel frattempo si raccomanda di non avventurarsi da soli nei boschi". Poche ore più tardi, attraverso i social, condivide lo scatto di un grosso cane (simil Terranova) che potrebbe aver confuso le idee.

Inevitabile il tam tam di messaggi sui vari gruppi social.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale del Pd Andrea Zanoni: “Si tratta di una vicenda surreale quella dell’avvistamento di un orso che, col passare delle ore ha preso le forme di un cane - sottolinea l'esponente dem - Bello grosso, per carità, trattandosi probabilmente di un bovaro delle Fiandre. Forse, essendo Carnevale, il cane si era travestito da orso. Mi chiedo come sia stato possibile cadere in questo equivoco, con le amministrazioni locali del posto che hanno diffuso un allarme ingiustificato. Se confermato, si tratterebbe davvero di un abbaglio degno di una commedia. Resta il fatto che prima di innescare la miccia della psicosi, sarebbe doveroso verificare nell’immediatezza la veridicità dei fatti”.