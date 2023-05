A4, lavori notturni e chiusura casello: possibili disagi nel weekend

Sull'A4 Brescia - Padova sono state programmate lavorazioni di sostituzione della fune di guardia esistente (cavi Alta Tensione) della linea elettrica Altichiero-Piazzola. A tal fine, in A4 in entrambe le carreggiate tra i caselli di Grisignano Padova Ovest (dal km 343+704 al Km 356+688), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 23.30 di mercoledì 17 maggio fino alle ore 4.00 di giovedì 18 maggio 2023.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Padova Ovest e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Grisignano. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Grisignano e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Padova Ovest. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Padova Ovest e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Grisignano.

Inoltre, per lavorazioni di riqualificazione varco al Km 321+560, in entrambe le carreggiate (sia direzione Venezia che direzione Milano) tra i caselli di Montecchio e Vicenza Ovest, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di venerdì 19 maggio alle ore 24.00 di sabato 20 maggio 2023.