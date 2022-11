Stv, un collegamento diretto tra la valle del Chiampo e quella dell’Agno

Da mercoledì 23 novembre le valli del Chiampo e dell’Agno potranno contare su un collegamento diretto tramite il trasporto pubblico locale. Come comunica Svt, verrà infatti attivata quella che di fatto è una nuova linea, anche se formalmente di una nuova linea non si tratta, in quanto la tratta sarà coperta prolungando fino a Valdagno la linea E03 Chiampo\Altissimo, che diventerà dunque la “nuova” E03 Chiampo\Valdagno, con cambio e coincidenza garantita a San Pietro Mussolino e un tempo di percorrenza fino a Valdagno di circa 45 minuti.

Il vantaggio, per tutti i residenti nelle due vallate, è significativo perché fino a oggi per spostarsi da una vallata all’altra era necessario prendere la E01 da Valdagno a Montecchio San Vitale e da qui la E02 per Chiampo, per un tempo complessivo di circa 1 ora e 20 minuti. Per il nuovo collegamento sono previste ben 8 corse al giorno, 4 in andata e 4 in ritorno, dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico e 4 corse durante i periodi di vacanze scolastiche. Dalla Valle del Chiampo alla Valle dell’Agno, la prima corsa parte da Crespadoro dalle 6.35, con coincidenza delle 6.45 a San Pietro Mussolino e arrivo a Valdagno alle 7.30, mentre l’ultima parte da Crespadoro alle 17.33, con cambio a San Pietro Mussolino alle 17.45 e arrivo a Valdagno alle 18.30. Viceversa, la prima corsa da Valdagno parte dalle 5.40, con cambio a San Pietro Mussolino alle 6.24 e quindi arrivo a Crespadoro alle 6.32, mentre l’ultima parte da Valdagno alle 16.35 con coincidenza a San Pietro Mussolino alle 17.19 e arrivo a Crespadoro alle 17.32.

«Questo nuovo collegamento - sottolinea il Presidente di Svt Simone Vicentini - nasce in risposta ad una serie di richieste che ci sono arrivate dalle Amministrazioni Comunali delle due vallate, dopo averne verificato la sostenibilità. In generale, ancora una volta SVT dimostra di essere un’azienda attenta alle necessità del territorio e pronta a investire nel potenziamento del servizio, con mezzi sempre più moderni ma anche ampliando i collegamenti laddove se ne evidenzi la necessità. E sicuramente questa nuova tratta renderà molto più veloce e semplice spostarsi da una vallata all’altra, con un notevole beneficio sia per gli studenti sia per i lavoratori».

Inoltre, del nuovo collegamento beneficeranno in modo significativo anche gli abitanti delle frazioni attraversate dal nuovo percorso, in particolare Campanella, Urbani di Sopra e Nogareo, nonché i lavoratori delle attività della zona. Proprio sui benefici attesi con questo nuovo collegamento diretto tra le due vallate richiama l’attenzione Giancarlo Acerbi, sindaco di Valdagno e presidente dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale per la Provincia di Vicenza: «Siamo soddisfatti per questo risultato e ringrazio Svt per il potenziamento di questa linea, davvero importante per le due vallate e per i cittadini. Consente infatti spostamenti più comodi attraverso i paesi e le contrade collinari delle nostra zona dando un servizio migliore, fondamentale direi per chi ne usufruisce per lavoro, studio e tempo libero».

Concetti condivisi anche dal Sindaco di Chiampo Matteo Macilotti: «Per la prima volta abbiamo un collegamento diretto tra le valli dell’Agno e del Chiampo e questo rappresenta una grande opportunità, non solo per Chiampo ma per tutta l’alta valle: ne avevamo necessità sia perché riduce drasticamente i tempi di collegamento, sia perché ci auguriamo che possa contribuire a ridurre la congestione delle arterie stradali verso Montecchio. Vorrei ringraziare Giancarlo Acerbi che si è impegnato per questo progetto ed Svt per la disponibilità ad ascoltare le richieste del territorio».

Sulla stessa linea anche Gabriele Tasso, sindaco di San Pietro Mussolino: «Ringrazio in primis il sindaco di Valdagno che si è impegnato a seguire questo miglioramento del servizio, che ho fortemente caldeggiato perché abbiamo sempre più utenti, soprattutto studenti, che frequentano gli istituti scolastici a Valdagno, per cui questo collegamento era diventato un servizio indispensabile. E ringrazio anche Svt per essere riuscita a organizzare il servizio che, lo ribadisco, per nostri giovani è estremamente importante».