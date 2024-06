Addio a Carletto, un pezzo di Vicenza che se ne va

Lo vedevi sempre arrivare con la sua bici, il caschetto in testa e la borsa a tracolla. Carlo Dal Bon era un personaggio storico di Vicenza, uno di quei personaggi protagonisti di mille avventure - che lui stesso non perdeva occasione di raccontare - per le strade e nelle osterie della città. La sua impresa più famosa è rimasta immortalata dalle telecamere e trasmessa dalla trasmissione ""Mai dire Gol". Fu quando, ai tempi del Vicenza di Guidolin, fece un'invasione di campo durante una partita al Menti. Carlo, ma per tutti era "Carletto" o "El Tajon", è mancato nei giorni scorsi a 59 anni dopo una breve malattia. Carletto era un grande tifoso del Lane, un irriducibile, come lo ricordano i tifosi che piangono la sua scomparsa.