Centenario sezione alpini Monte Ortigara: "Un secolo di storia che lega le penne nere alla nostra comunità"

“È con ammirazione che celebriamo il Centenario della Sezione degli Alpini "Monte Ortigara" di Asiago. Questa importante ricorrenza, che segna un secolo di storia e di dedizione, è anche l’occasione per il conferimento della cittadinanza onoraria di Asiago alla sezione, un riconoscimento che sottolinea il legame indissolubile tra gli Alpini e l’Altopiano dei Sette Comuni. Le penne nere hanno sempre risposto con prontezza e generosità alle necessità del territorio, sia in tempo di guerra che di pace, incarnando lo spirito di abnegazione che caratterizza questa storica istituzione. Gli Alpini sono un baluardo di valori: solidarietà, pace e impegno civico, essendo anche grandi paladini del volontariato. Ma specie in questo difficile contesto storico è proprio il messaggio di pace – portato da chi ben conosce la tragedia della guerra – ad essere assolutamente attuale. Un messaggio ripetuto anche nelle recenti adunate alpine nazionale e del Triveneto”

Così il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia dà il benvenuto alle manifestazioni per il Centenario della Sezione degli Alpini "Monte Ortigara" in programma sabato 13 e domenica 14 luglio ad Asiago.

“La cerimonia del Centenario di sabato e il pellegrinaggio di domenica prossima all’Ortigara riconoscono e celebrano il contributo straordinario degli Alpini alla vita sociale e culturale di Asiago e del Veneto. È anche un momento di riflessione e di orgoglio per tutti noi che ricordiamo il valore delle tradizioni e l’importanza di mantenere viva la memoria delle gesta eroiche di chi ha combattuto con valore e sacrificio sulle montagne del nostro territorio, come accadde proprio sull’Ortigara durante la Grande Guerra. Saluteremo e abbracceremo ancora una volta gli Alpini ad Asiago dove invito tutti a partecipare per rendere loro omaggio e per rinnovare il nostro impegno a sostenere e promuovere i valori che essi rappresentano, sapendo che lo spirito degli Alpini continuerà a essere una guida per le nuove generazioni”.