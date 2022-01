Coronavirus, il bollettino di lunedì: quasi 200mila positivi in Veneto

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di lunedì 10 gennaio (dato riferito al lasco di tempo tra le ore 8 di domenica e le ore 8 di lunedì) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 7.492 nuovi casi di contagio in Veneto - un aumento contenuto rispetto ai giorni scorsi e dovuto probabilmente ad una ridotta operatività del monitoraggio nel fine settimana - e 1.728 negativizzati virologici (o "guariti"). In regione il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 190.199. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 771.246 contagi. Purtoppo, nell'arco di 24 ore sono avvenuti altri 24 decessi a causa del coronavirus, 5 dei quali segnalati nel Vicentino. Sempre a Vicenza e provincia sono 1.206 i nuovi contagi, mentre gli attualmente positivi sono passati da 30.152 (dato riferito a domenica) agli odierni 31.045.

IL BOLLETTINO DEL 10 GENNAIO

Se il numero dei contagi è ancora in salita, anche negli ospedali c'è un'ascesa dei ricoveri, ma il numero della pressione ospedaliera è ben lontana da quella del dello scorso anno alla stessa data. Nei nosocomi del Veneto risultano ricoverate 1.592 (+31) persone in area non critica, 1.437 delle quali ancora positive, e 215 (-4) in terapia intensiva, di cui 14 ora negativizzate. Prendendo in considerazione solo gli ospedali del Vicentino, sono 321 (+12) i pazienti attualmente ricoverati e positivi al covid, 31 (-2) dei quali in area critica.