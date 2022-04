Attraversa il ponte degli Alpini in auto: il video diventa virale

Recentemente rimesso a nuovo, lo storico ponte degli Alpini di Bassano è stato ieri teatro di una rocambolesca situazione: un'auto, verosimilmente condotta da turisti, lo ha attraversato per l'intera tratta che è vietata al traffico.

Alcuni presenti hanno immortalato l'attraversamento di quello che è stato dichiarato monumento nazionale tra lo stupore e lo sconcerto di come il conducente non si sia fermato davanti al fatto che oltre ai pedoni nessuno transitava in quell'area.

Il video, postato sui social, ha infiammato la rete e sicuramente è stato preso in esame dalla Polizia locale che non avrà difficioltà a rintracciare il conducente.