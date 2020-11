Attività fisica al tempo del Covid: la palestra è virtualmente aperta grazie ai canali social

Da quando è iniziata questa emergenza sanitaria, per poter praticare l’attività fisica si è dovuto trovare metodiche nuove ed a volte creative. La tecnologia è stata fin da subito una grande alleata degli istruttori che non si sono arresi alla chiusura delle palestre e, mantenendo la loro funzione di educatori del benessere, hanno voluto continuare con tutti i mezzi a rimanere connessi ai loro allievi.

Durante il lockdown iniziato a marzo, il team del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center, affiancato dal team di Jazzercise Cittadella e di Jazzercise Rosà, non si è tirato indietro e si è organizzato con telefoni, fotocamere e computer, trasformando le case degli istruttori in tanti studi televisivi domestici. Il tappeto di casa è diventato la loro palestra ed ogni attrezzo di fortuna è servito per rendere l’illuminazione ed ogni inquadratura ideale.

L’obiettivo era supportare gli allievi in quella situazione difficile, allenandoli dall’altra parte del telefonino. Jazzercise era il mezzo per rimanere vicini, se non fisicamente, almeno virtualmente. Il gruppo facebook e quelli in whatsapp sono diventati, per allievi ed istruttori, una grande palestra dove allenarsi, divertirsi e sudare assieme, ma anche un posto dove incontrarsi per raccontarsi la quotidianità. Le foto degli allenamenti davanti alla tv erano intervallate da quelle delle torte preparate per la merenda. Le foto degli utensili di normale uso domestico, usati al posto degli attrezzi di palestra, venivano intervallate a quelle della nipotina con un espressione buffa o dell’animale domestico che faceva qualcosa di strano.

Non era più “ il gruppo della palestra”, ma una grande famiglia che si emozionava per tutto quello che succedeva ad ogni componente della stessa. a Giugno finalmente, il Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center, dopo aver messo tutto in sicurezza secondo i protocolli sanitari, ha potuto riaprire le porte ed ha riaccolto i propri allievi. L’emozione è stata molta da parte di tutti. Si poteva di nuovo far lezione in palestra, rivedere le proprie compagne di allenamento ed i propri istruttori, ma, allo stesso tempo, chi ancora non si sentiva sicuro, ha continuato ad allenarsi tranquillamente da casa collegandosi online e respirando di nuovo l’energia della palestra.

Vivendo un momento in cui la situazione era in continua evoluzione e mutevole nel tempo, gli istruttori del team del Jazzercise Center hanno sfruttato i continui cambiamenti nel proprio lavoro per affinare, ogni giorno di più, le nuove competenze acquisite. Investendo tempo e denaro in sistemi di trasmissione sempre più tecnologici e d’avanguardia, hanno preparato allenamenti efficaci per i propri allievi. In tutti questi mesi, gli istruttori e gli allievi del Jazzercise Center non si sono mai fermati. Hanno continuato ad allenarsi ed a rimanere connessi tra di loro sfruttando ogni mezzo per continuare a farlo. Non hanno perso di vista i loro obiettivi, cioè stare bene attraverso l’attività fisica e rimanere uniti tra amici. Anche in questo momento, in cui le palestre sono di nuovo chiuse, gli allievi del Jazzercise Center possono rimanere in forma grazie agli allenamenti trasmessi in diretta online dai loro istruttori.

La palestra è virtualmente aperta grazie ai canali social e Facebook ma soprattutto attraverso un nuovo portale ed una piattaforma internet che porta nei salotti di casa il Jazzercise Center ormai trasformato in uno set televisivo con telecamere e luci.

Attualmente il Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center offre 23 lezioni online alla settimana, trasmesse in diretta attraverso il servizio JazzerciseLIVE e disponibili poi all’orario preferito con il servizio JazzerciseREPLAY. In più, in esclusiva, 4 collegamenti in diretta con gli Stati Uniti per allenarsi con il team della sede americana di Jazzercise. Per non perdere il contatto umano, il team del Jazzercise Center, in collaborazione con team di Jazzercise Cittadella e Jazzercise Rosà, propone ogni settimana due allenamenti all’aperto con la suggestiva cornice delle mura medievali nel centro storico di Cittadella.

Per maggiori informazioni: Giuseppe Sandon Jazzercise Qualified Instructo Jazzercise International Presenter +39.349.5422336 giuseppesandon@gmail.com.com Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center Via Saviabona, 106 – Cavazzale, Vicenza 0444.946752 jazzercise.vi.nord@gmail.com www.facebook.com/JazzerciseVicenzaNord www.jazzercise.it – www.jazzercise.com

