«Assange libero e cittadino onorario»: al via la raccolta firme in piazza Biade

«La libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'essere umano e il fondamento della democrazia. Eppure in questi anni è stata oggetto di pesanti attacchi, come dimostra in modo evidente il caso di Julian Assange, il giornalista ed informatico australiano fondatore di WikiLeaks, da più di dieci anni vittima di una persecuzione politica per aver divulgato documenti relativi ai crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti e relativi ai soprusi avvenuti nella prigione di Guantanamo». È questo l'incipit di una nota redatta in queste ore da Marica Cosma, portavoce della «Associazione IO», un gruppo vicentino che fa parte di una rete nazionale più ampia che si batte per i diritti civili. Una nota con la quale si annuncia per oggi 8 luglio 2023 alle 15,30 un presidio in piazza Biade nella città palladiana durante il quale sarà avviata una raccolta firme per chiedere al Comune di Vicenza che sia concessa la cittadinanza onoraria ad Assange.

Si tratta, mutatis mutandis, di una iniziativa (che in questo caso viene portata avanti assieme al gruppo corale «Quelli di SanBa») non dissimile da quelle che in molte municipalità presero forma per chiedere la verità sulla morte del ricercatore triestino Giulio Regeni rapito torturato e ucciso in Egitto, stando ai riscontri effettuati dalle autorità italiane, da alcuni agenti segreti del Cairo.

Ad ogni buon conto oggi in piazza dei Signori per l'occasione, «parleranno la giornalista Germana Leoni, già reporter per Il Giornale di Indro Montanelli e per L'Indipendente di Vittorio Feltri». La giornalista è autrice del libro «Julian Assange. Niente è come sembra» pubblicato per i tipi di Nexus edizioni». Con lei ci sarà la collega «Berenice Galli, membro del Comitato no guerra no Nato»: Galli è fra coloro che hanno dato inizio alla campagna «Fuori l'Italia dalla guerra».

In un momento in cui il Belpaese risulta soltanto al 41esimo posto dell'«Indice della libertà di stampa 2023 pubblicato da Reporters Sans Frontières», la manifestazione organizzata oggi è un monito utile, spiega Cosma ai taccuini di Vicenzatoday.it, a ricordare che in casi come quello di Assange non sia «in gioco solo la vita di un giornalista, ma più in generale si può affermare come sia in gioco la stessa indipendenza dell'informazione e la credibilità delle democrazie occidentali». Da tempo gli attivisti di «IO» sul loro canale Telegram (t.me/associazione_IO) hanno lanciato una mobilitazione ribattezzata «Assange libero e cittadino onorario» che si sta facendo conoscere sul territorio.

Più nel dettaglio l'evento di piazza Biade (in Italia si stanno moltiplicando eventi di questo tipo peraltro) avrà inizio alle 15,30 per terminare alle 18,00. Più in generale l'argomento ha avuto una certa eco in Italia soprattutto da parte di alcuni reporter investigativi. Leoni è un esempio, ma l'autrice è in buona compagnia. Stefania Maurizi col suo libro «Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks» è un altro esempio. Poi ci sono le inchieste di Rai tre realizzate da Presa diretta e Report.

E ancora, alla fine del 2021 sul canale YouTube Nova Lectio aveva spopolato l'approfondimento realizzato tra gli altri da Simone Guida. Peraltro l'iniziativa di oggi ha un sapore particolare. Vicenza infatti ospita due delle basi militari americane più importanti in Europa. Il cui personale fu attivo proprio presso i teatri di guerra oggetto delle rivelazioni di WikiLeaks, la rete informatica di attivisti digitali fondata da Assange. La stessa WikiLeaks disvelò peraltro alcuni dettagli inediti sul processo decisionale che portò alla realizzazione della seconda base Usa dislocata in città, ovvero la Del Din. Che oltre una quindicina di anni fa fu al centro di una polemica, anche internazionale, senza fine.