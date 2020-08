Occhio alle truffe, nessun addetto inviato dal Comune: "Segnalate alla Polizia locale"

In questi giorni alcuni cittadini hanno segnalato al Comune di Vicenza che falsi addetti si recano nelle case e negli esercizi pubblici ad offrire servizi in cambio di denaro.

Tra questi ci sono alcune persone che chiedono denaro per acquistare libri da distribuire nelle scuole dedicati ai temi dell'emergenza Coronavirus e della lotta al Cyberbullismo.

Inoltre pare che alcuni, spacciandosi per incaricati dal Comune, si rendano disponibili per spiegare come funzionano alcuni servizi pubblici.

L'Amministrazione comunale invita i cittadini e i gestori a prestare estrema attenzione ricordando che il Comune non invia propri incaricati per offrire servizi che riguardano gli uffici pubblici: "Segnalate eventuali truffe alla polizia locale allo 0444545311"