All’asta pubblica sette negozi di vicinato di proprietà comunale

Sette negozi a ridosso del centro storico, un terreno edificabile in via Sant’Antonino, due terreni agricoli a Valproto e due appartamenti liberi a Padova: sono queste le proprietà immobiliari che il Comune mette singolarmente all’asta per un valore complessivo oltre 1 milione di euro. “Si tratta di immobili interessanti – dichiara l’assessore al patrimonio Roberta Albiero – soprattutto per quanto riguarda il commercio di vicinato a cui sono destinati i negozi che abbiamo messo in vendita, liberi da vincoli, dopo aver verificato con la Soprintendenza la valutazione dell’interesse culturale”.

I sette negozi si trovano in via Pajello, via Vico, via Fra Paolo Sarpi e contra’ Santa Lucia. Hanno superfici che variano dai 43 metri ai 100 metri quadrati e un prezzo a base d’asta dai 44.955 euro ai 137.700 euro. L’asta prevede anche la vendita di un terreno edificabile in via Sant'Antonino di 1156 metri quadrati con prezzo a base d’asta di 396.288 euro. Il 25% dell’introito della vendita dovrà essere versato dal Comune allo Stato perché si tratta di un terreno proveniente dal federalismo demaniale. Il Comune mette all’asta anche due terreni agricoli a Valproto, rispettivamente di 5.501 metri quadrati per un prezzo base di 33.534 euro e di 6.267 metri quadrati per 38.239 euro (questo secondo lotto viene ceduto in accordo con la Provincia, proprietaria del 50%).

Infine, è possibile partecipare all’asta di due appartamenti che si trovano in via Fra Paolo Sarpi a Padova: sono entrambi liberi; il primo ha una superficie di 108 metri quadrati e prezzo a base d’asta di 68.234 euro, mentre il secondo è di 115 metri quadrati e viene messo in vendita a 73.483 euro. Le offerte devono essere presentato entro le 12 di martedì 17 gennaio. L’asta per la vendita degli immobili si terrà mercoledì 18 gennaio alle 10 in seduta pubblica in Comune.