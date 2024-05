Il Comune mette all'asta le moto della Polizia locale

Il Comune di Bassano del Grappa ha indetto un’asta pubblica per la vendita di cinque motoveicoli già in uso al corpo della Polizia locale. L’asta si compone di un lotto unico, con prezzo a base d’asta per l’intero lotto di 8.743,40 euro.

L'AVVISO DI ASTA PUBBLICA

L’avviso e gli allegati con tutte le informazioni sono disponibili all’albo pretorio nel sito www.comune.bassano.vi.it. Per poter partecipare all’asta le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre le 12.15 del 24 maggio.