Asta pubblica per la malga Valpozzol

Il Comune di Bassano del Grappa ha lanciato un avviso d'asta per la concessione di "Malga Valpozzolo", immobile di proprietà comunale, situato nella frazione di Rubbio, per la stagione che va da inizio giugno a fine settembre, dei prossimi sei anni (fino al 2029).

La malga è adibita al pascolo, con una superficie in dotazione di 18,8162 metri, ma non alla caseificazione in alpeggio e all'attività e agrituristica.

Il canone a base d’asta è fissato in 3.000 euro annui, da versare entro il 31 agosto di ogni anno. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La scadenza delle offerte è fissata per mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 12.15.

Il bando con tutte le informazioni è reperibile nel sito internet www.comune.bassano.vi.it .