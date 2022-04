Ulss 7, scatta la maxi assunzione: offerta di lavoro per 71 infermieri

Sono stati contattati dall'Ulss 7 con una proposta di assunzione a tempo indeterminato i 71 infermieri inseriti nella più recente graduatoria, esito di un apposito concorso pubblico, approvata da Azienda Zero con delibera dell’8 aprile 2022. Ora i candidati avranno 30 giorni di tempo per confermare la propria disponibilità. A quel punto potranno essere assunti e prendere servizio, nel giro di pochi giorni.

Una maxi assunzione che fa seguito a quella effettuata all’inizio di dicembre dello scorso anno, quando gli infermieri assunti con un’unica delibera erano stati 73.

«Nella moderna sanità quella dell’infermiere è una figura fondamentale - sottolinea il direttore Generale Carlo Bramezza - e come Direzione siamo costantemente impegnati a garantire un’adeguata dotazione di personale infermieristico per tutti i reparti e i servizi, ospedalieri e territoriali. Questa attenzione è anche una forma di rispetto per una categoria professionale alla quale è stato chiesto molto, in particolare durante la pandemia ma anche nella fase attuale che ci vede impegnati su più fronti come Azienda: per garantire i tamponi e le vaccinazioni, anche se con ritmi rallentati rispetto al passato, l’assistenza ai pazienti Covid ricoverati e allo stesso tempo tutte le prestazioni ordinarie, con un forte impegno anche a recuperare le prestazioni che erano state sospese. Tutte attività per le quali vi è un ruolo importante anche degli infermieri".

"A quanti accoglieranno la nostra proposta di lavoro - conclude Bramezza - offriremo un ambiente di lavoro stimolante, nel quale potranno fare esperienza e crescere professionalmente, con la possibilità di far valere le proprie capacità e il proprio impegno, come dimostra anche l’accordo aziendale per i lavoratori del comparto che abbiamo sottoscritto solo pochi mesi fa».

Lo scorso autunno, infatti, l’Ulss 7 Pedemontana aveva stipulato con le organizzazioni sindacali del personale dipendente del comparto un nuovo accordo sindacale, nel quale venivano definite le modalità di utilizzo dei fondi nazionali aggiuntivi stanziati per il periodo 2020 e 2021.

L’accordo coinvolge circa 3.700 operatori dell’Ulss 7 Pedemontana (più in dettaglio 3.000 tra infermieri e altre figure sanitarie, e 700 operatori tecnici e amministrativi) e definisce le modalità di utilizzo di risorse economiche per un valore complessivo di circa 5,7 milioni di euro, da distribuire sulla base dei risultati organizzativi e individuali, ma riconoscendo anche elementi quali la flessibilità lavorativa, gli spostamenti tra sedi diverse, l’impegno nelle attività di gestione dell’emergenza Covid, per riduzione delle liste d'attesa, il supporto alla campagna vaccinale e nella gestione dei Punti Tampone.