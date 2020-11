Assegno prenatale, mille euro alle famiglie dei nati tra il 19 agosto e il 23 dicembre 2020

Si chiama assegno prenatale, è il nuovo sostegno economico messo in campo dalla Regione del Veneto per aiutare i neo genitori a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese dei primi mesi di vita del bambino.

L'iniziativa, che vede la piena adesione e il supporto organizzativo del Comune di Vicenza per il coordinamento del proprio Ambito territoriale sociale e la raccolta delle domande dei residenti in città, prende il via mercoledì 25 novembre. Da quella data fino al 23 dicembre 2020 sarà infatti possibile presentare domanda per accedere al bonus che sarà erogato nei primi mesi dell'anno prossimo.

“Aderiamo con convinzione – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto – a questo importante sostegno regionale. Decidere di metter su famiglia è una scelta sempre più difficile. Le oggettive difficoltà economiche di questo ultimo periodo condizionano ancora di più i programmi di vita di chi magari non può contare su un reddito fisso. Tuttavia in una società che invecchia sempre di più, quello la denatalità non può essere un tema di carattere soltanto privato. Esso rappresenta un problema sociale. Ben venga, quindi, questo nuovo sostegno che vede il Comune di Vicenza impegnato attraverso l'assessorato ai servizi sociali nel coordinamento del proprio Ambito Territoriale Sociale e nella raccolta delle domande ed erogazione del contributo per i residenti in città”.

L'assegno prenatale può essere richiesto al Comune da nuclei familiari residenti a Vicenza con un Isee in corso di validità fino a 40.000 euro, nei quali vi sia un bambino nato tra il 19 agosto e il 23 dicembre 2020.

L’assegno prenatale consiste in un beneficio economico pari a 1.000 euro. La cifra può essere raddoppiata se nel nucleo familiare sono presenti uno o più minori fino a 6 anni di età, riconosciuti disabili gravi.

Le domande per l'assegno prenatale si devono presentare da mercoledì 25 novembre al 23 dicembre, compilando i moduli ed allegando la documentazione indicata al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,266268

Le domande vanno presentate tramite pec all'indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it o via email all'indirizzo interventifamiglie@comune.vicenza.it. Chi non può utilizzare la email, deve prendere appuntamento telefonico e consegnare la domanda di persona ai Centri servizi sociali territoriali.