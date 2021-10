Assalto alla Cgil di Roma, le sedi territoriali rispondo alla violenza con l'apertura

Mattinata di militanza nelle varie sedi vicentine per dire che il sindacato non è isolato e va difeso

«Non abbiamo paura dei violenti, la democrazia e la partecipazione sono più forti degli squadristi fascisti!» Queste le parole del segretari generale della Cgil di Vicenza, Giampaolo Zanni, alla fine di questa mattinata di militanza. Sindacaliste/i, attiviste/i dello Spi e delegate/i si sono presentate/i nella sede provinciale per dire che la Cgil non è isolata e va difesa e che occorre respingere gli attacchi squadristi.

Hanno portato la loro solidarietà alla Cgil vicentina rappresentanti dell'Anpi, di Cisl e Uil, dei partiti di centro-sinistra e singolo cittadini.

Anche la oresidente di Confindustria ha espresso solidarietà. Secondo Zanni ha pienamente ragione Landini: «I gruppi fascisti di estrema destra vanno sciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, ed il Governo deve ascoltare le richieste del sindacato su lavoro, rappresentanza, sanità e scuola pubblica, non autosufficienza e pensioni, per rispondere al malessere sociale nel quale i fascisti cercano consenso».

Anche il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Giacomo Possamai, ha voluto esprimere solidarietà al sindacato recandosi nelle sedi della CGIL di Noventa Vicentina e di Vicenza: "Quelle scene mi hanno ricordato l’attacco a Capitol Hill del gennaio scorso: quando vengono attaccati i luoghi della democrazia, e le sedi sindacali sono pienamente tra questi, la risposta deve essere ferma e unitaria da parte di tutte forze politiche e di tutte le istituzioni. Sciogliere Forza Nuova - ha sottolineato Possmai - e tutte le formazioni politiche che si richiamano in maniera esplicita al fascismo non è più rinviabile: si tratta semplicemente di far rispettare la Costituzione".