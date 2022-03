Asili nido comunali, come fare domanda

Fino alle 12 del 15 aprile 2022 è possibile presentare domanda di iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2022/23, esclusivamente via email all’indirizzo asilinido@comune.vicenza.it.

Torna, inoltre, la possibilità per i genitori di partecipare all’open day, previsto per sabato 2 aprile dalle 9 alle 13, con prenotazione, scrivendo ad asilinido@comune.vicenza.it. Le porte delle dieci strutture comunali, che accolgono i bambini dai tre mesi ai tre anni, riapriranno quindi per le visite dei genitori dopo lo stop dovuto al Covid. Sarà di nuovo possibile vedere in presenza gli ambienti, interagire con il personale e conoscere da vicino la progettualità pedagogica–educativa degli asili nido comunali.

Procedura d’iscrizione

I documenti necessari per la domanda d’iscrizione, da inviare via email entro le 12 del 15 aprile, sono l'attestazione Isee e la certificazione delle vaccinazioni effettuate, da richiedere all'Ulss di competenza.

Il servizio offerto dagli asili nido comunali è rivolto ai figli di famiglie residenti e non residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è possibile scegliere fino a due asili nido.

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Vicenza alla pagina dedicata agli asili nido il 26 aprile 2022. Le graduatorie diverranno definitive l’11 maggio 2022. Entro i 20 giorni successivi, dal 12 al 31 maggio 2022, la famiglia dovrà inviare un'email all’indirizzo asilinido@comune.vicenza.it per l’accettazione del posto, in caso contrario l’iscrizione decadrà. Le domande che perverranno oltre il 15 aprile 2022 alle 12 saranno inserite in un’apposita graduatoria suppletiva.

É prevista una retta di frequenza mensile calcolata sulla base dell’Isee e nel rispetto di quanto indicato nel sito del Comune di Vicenza, nella pagina Rette di frequenza asili nido comunali.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,46050

Open day 2 aprile

Le visite del 2 aprile dureranno circa un’ora e si svolgeranno in gruppi composti al massimo da otto genitori. I bambini non potranno essere presenti. Per l'accesso è necessario esibire il green pass.

Lo scorso anno educativo l’open day non si è tenuto a causa delle misure di contenimento del Covid-19. Per consentire comunque alle famiglie di approfondire la conoscenza degli asili nido comunali sono stati realizzati dei video descrittivi di ciascuna struttura, ancora disponibili nel canale YouTube Città di Vicenza (https://www.youtube.com/playlist?list=PLiKn5ymmvnOkS7VU0BvI4p_eQMYSl-za8).