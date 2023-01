L’Asiago Hockey alla casa di riposo: realizzato il sogno di Mario

Mario Cortese, classe 1929 e residente alla casa di riposo di Asiago, ha visto esaudito il proprio desiderio di Natale. Una delegazione dell’Asiago Hockey, composta dal capitano Marco Magnabosco, il vice Michele Stevan e il compagno di squadra Michele Marchetti ha infatti fatto visita alla struttura di viale dei Patrioti per portare all’anziano tifoso un doppio regalo: il biglietto per andare a vedere una loro partita allo stadio, la stecca firmata da tutti i componenti della squadra e persino la possibilità di vedere gratuitamente e comodamente in struttura tutte le partite della stagione.

A realizzare il tutto è stata Viola Magherini, giovane fiorentina che ha conosciuto il desiderio di Mario attraverso la piattaforma “Nipoti di Babbo Natale”: toccata da una passione per lo sport ancora molto ardente nonostante l’età di Mario, non ha perso tempo si è subito messa in contatto con la squadra.

Viola non è potuta essere presente all’incontro con i giocatori ma ha inviato un affettuoso biglietto con scritto: “Auguri a un grandissimo tifoso! Tanti, tanti, tantissimi auguri per questo nuovo anno, Mario. Ti auguro il meglio”.

“Grazie alla generosa Viola e al progetto “Nipoti di Babbo Natale” il nostro ospite Mario può continuare a perseguire il suo grande amore per lo sport: come casa di riposo ci teniamo molto a sostenere queste passioni, veri e propri toccasana per i nostri ospiti – commentano entusiasti il presidente e la direttrice della casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi –. Quello di ieri è stato un bel momento anche per noi, dirigenza e operatori, perché l’Asiago Hockey è un vero e proprio vanto per il nostro territorio”.