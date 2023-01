Asiago tra le mete più gettonate per la montagna: oltre 400mila presenze nel 2022

“Con la chiusura della prima fase della stagione invernale, abbiamo registrato numeri importanti dei turisti che hanno scelto Asiago e l’Altopiano per le proprie vacanze". Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, traccia un bilancio più che positivo dell'avvio della stagione invernale dell'Altopiano.

Un successo legato: "anche ai molti investimenti realizzati - sottolinea il primo cittadino - come la riacquisizione del comprensorio sciistico delle Melette grazie ai nuovi impianti di risalita e ad un ottimo innevamento con una buona offerta scioviaria. Questo sorprendente andamento ha dimostrato che le iniziative e gli eventi che sono stati messi in campo per la destagionalizzazione di Asiago, l’impegno degli operatori, dalla riqualificazione delle strutture ricettive, passando per gli interventi pubblici e privati e per la qualità del nostro commercio, hanno reso Asiago una città accogliente in ogni stagione".

"Una sfida vinta - conclude - che ha portato Asiago ad essere inserita tra le migliori destinazioni della montagna nazionale; un traguardo realizzato attraverso azioni condivise e protese a migliorare l’offerta turistica di tutto il territorio anche in virtù del lavoro di squadra svolto tra i Comuni dell’Altopiano”.



“La Banca Dati del Veneto ha registrato 411mila le presenze nel 2022 (dati parziali ad agosto) - ha dichiarato Nicola Lobbia, assessore al Turismo della Città di Asiago – numeri che fanno ben sperare e che porterà a superare la quota di 500mila presenze, un trend positivo reso possibile dall’innovazione di sistema creata nell’ultimo ventennio”.