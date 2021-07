Allevatore espone carcassa di mucca uccisa da un lupo

Un allevatore di Asiago, nella giornata di martedì, ha deciso di esporre in segno di protesta la carcassa di una delle sue mucche uccisa da un lupo. E il sindaco di Asiago, Il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, scende in campo a sostegno del gesto.

«Oggi, un nostro allevatore, esasperato dall'ennesima predazione del lupo, ha deciso di esporre in segno di protesta la carcassa del proprio animale dilaniato affinché le pubbliche Autorità competenti alla gestione di questa grave problematica, possano trarre l'ennesimo segnale di sofferenza e disagio di una categoria, quella degli allevatori, che da tempo chiede un aiuto tangibile nel contenere i numerosissimi danni che il predatore sta compiendo nel nostro territorio - spiega il primo cittadino - Sono vicino a questo allevatore ed ai molti altri che hanno vissuto questi momenti così difficili; oggi, più che mai, bisogna che le Autorità competenti facciamo la loro parte sostenendo un settore economico in estrema difficoltà, che chiede da tempo aiuto come lo hanno chiesto recentemente a Venezia i molti allevatori guidati da Coldiretti che hanno invocato interventi urgenti contro i danni causati dai cinghiali. C'è bisogno della voce autorevole delle associazioni di categoria. C'è bisogno di fatti, non più di parole”.