Cantieri estivi, al via l'asfaltatura di viale Roma

Nell'ambito dei cantieri stradali previsti per l'estate 2020 che prevedono da un lato il rifacimento dei sottoservizi dall'altro l'asfaltatura definitiva per ripristinare superfici particolarmente ammalorate, da lunedì 24 agosto prenderanno il via i lavori per l'asfaltatura di viale Roma, nel tratto compreso tra la rotatoria della stazione ferroviaria e via Verdi.

“Finalmente interveniamo su viale Roma sistemando completamente tutta la struttura della strada – sottolinea l’assessore alle infrastrutture – per riportarla a una situazione più degna di quella attuale. L’impegno è poi quello di completare anche il tratto successivo non appena verranno realizzati i lavori dei sottoservizi. I lavori verranno eseguiti in breve tempo concentrando gli sforzi per poter restituire alla città la strada riqualificata in occasione della festa dei Oto. Durante il cantiere l’accesso al luna park di Campo Marzo sarà consentito da viale Eretenio; per il mercato del giovedì lungo viale Roma e Porta a Castello l'amministrazione sta valutando il trasferimento temporaneo in piazzale Bologna”.

La nuova asfaltatura di viale Roma, per una spesa di 250 mila euro, richiederà una riqualificazione profonda della fondazione stradale per un complessivo di 3.950 metri quadrati, con uno scavo di 50 centimetri di profondità e la posa di materiali performanti in misto cementato e conglomerato bituminoso. Completeranno l'opera la messa in quota di chiusini e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L'intervento sarà concluso entro la prima settimana di settembre, eccetto la segnaletica stradale che potrà essere eseguita solo dopo alcuni giorni rispetto alla posa delle pavimentazioni.

Sono previsti due stralci: il primo interesserà il tratto dalla stazione dei treni a viale Verdi; il secondo stralcio, da viale Verdi al Giardino Salvi, è previsto dopo la conclusione dei lavori di Aim Amcps sui nuovi collegamenti fognari: temporaneamente si interverrà sullo strato superficiale dell'asfalto con una soluzione tampone atta a migliorare la percorrenza sulla strada in attesa dell'intervento definitivo.

Successivamente i lavori proseguiranno sui tratti di viale Milano che raggiungono viale Roma fino alla rotatoria del "Coccodrillo" all'incrocio con viale Mazzini e corso SS. Felice e Fortunato.

Per consentire l'esecuzione dell'intervento in viale Roma, dal 24 agosto al 5 settembre, è prevista la chiusura temporanea del tratto stradale con le necessarie deviazioni dei veicoli e degli autobus. In particolare, dalla rotatoria della stazione sarà possibile raggiungere piazzale De Gasperi provenendo da via Verdi e svoltando poi a sinistra su viale Roma; obbligo di svolta che sarà istituito anche per i veicoli in uscita dal parcheggio interrato Verdi.

Durante il cantiere sono previste deviazioni degli autobus e le fermate saranno spostate su viale dell’Ippodromo (maggiori dettagli saranno pubblicati sul sito www.svt.vi.it). I marciapiedi laterali saranno fruibili dai pedoni e l'area di cantiere stradale verrà opportunamente delimitata lateralmente.