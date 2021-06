Lavori in Strada Marosticana: cambia la viabilità

Inizieranno lunedì 28 giugno, e si protrarranno per dieci giorni circa, i lavori di asfaltatura su strada Marosticana, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'arteria.

Nel tratto compreso tra l'incrocio con strada di Cresole e il limite del territorio comunale saranno, pertanto, possibili rallentamenti dovuti all'istituzione del senso unico alternato.

Viale Aldo Moro e viale Riviera Berica

Martedì 29 giugno prenderanno il via, invece, alcuni lavori su viale Aldo Moro e viale Riviera Berica che comporteranno modifiche alla circolazione.

Per quanto riguarda viale Aldo Moro, per consentire l'esecuzione in sicurezza di alcuni lavori all'interno della caserma Ederle, dal 29 giugno sarà chiusa al transito la corsia di marcia lenta nella direzione verso Padova/autostrada.

Durante il cantiere, collocato dopo l'accesso a destra della Caserma Ederle, il limite di velocità nella restante corsia verso Padova/autostrada sarà ridotto a 70 chilometri orari. L'intervento si protrarrà per due mesi.

Su viale Riviera Berica, invece, in prossimità della frazione di Debba, martedì 29 prenderanno il via i lavori di rifacimento dello scarico della linea delle caditoie. Sono possibili rallentamenti per l'attivazione del senso unico alternato. L'intervento si protrarrà per cinque giorni.