Arisa a nudo sui social, nasce un piccato botta e risposta con Madame

Gli scatti bollenti di Arisa condivisi sui social infiammano la rete, specie se a rispondere alle provocazioni della cantante è Madame. "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio", scrive Ariva e tra i commenti non passa inosservato il "ti amo" di Madame - con tanto di cuore rosso - al quale Arisa replica senza filtri: "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare".

La cantautrice vicentina inizialmente non risponde poi, tempo qualche ora, rilancia invitando Arisa a cena dopo il concerto in programma al Mediolanum Forum a ottobre: "Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti".

Inviti e fantasie che danno il là ad una tempesta di commenti.