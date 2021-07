"Cerco un lavoro, qualsiasi lavoro": l'appello di una giovane mamma corre sui social

Nell'era digitale spesso accade che le persone usino i social come vetrina non solo per condividere istanti di vita ma anche per raccontare il proprio malessere, le gioie, scampoli di vita quotidiana e...appelli rivolti ad un vasto pubblico, dal momento che i social contano migliaia di utenti.

Migliaia di retweet e like in poche ore

Ed è quello che è successo ad una mamma di Marano Vicentino che nelle ore scorse ha voluto lanciare un appello a chiunque la potesse aiutare. "Non chiedo soldi come alcune ma un lavoro" scrive nel suo tweet che nel giro di poche ore ha raccolto migliaia di risposte e condivisioni da ogni parte d'Italia.

Il potere della rete ha fatto sì che la giovane si sia candidata a varie posizioni che le sono state segnalate ma al momento la ricerca rimane apertissima.