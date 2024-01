VicenzaOro, al via la 70ª edizione tra speranze di ripresa e manifestazioni contro Israele

Al via VicenzaOro edizione di gennaio, in programma dal 19 al 23, che spegne quest’anno le 70 candeline, attestandosi come la più longeva tra le manifestazioni di settore nella panoramica mondiale. Sono 1.300 gli espositori attesi per questa edizione, 40% dei quali esteri. Secondo Confartigiano Vicenza, le esportazioni made in Vicenza del settore orafo argentiero rappresentano il 18,8% del totale nazionale. Nei primi nove mesi del 2023 il distretto vicentino ha esportato prodotti orafi per 1.577 milioni di euro, segnando un +2,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022. In provincia le imprese artigiane del settore a settembre 2023 sono 368 e impiegano 1.677 addetti, con una dimensione media di 4,5 addetti. Le aspettative di ordinativi e fatturati in crescita sono molte per questa edizione, anche se sulla ripresa pesano alcune nubi, come l’incognita sul costo dei materiali, la situazione internazionale - a partire dal conflitto tra Palestina e Israele - e la mancanza di manodopera qualificata.

A fare il punto sulla situazione è Piero Maragon, presidente del Sistema Oreficeria e Gioielleria di Confartigianato Imprese Vicenza e Veneto: “L’appuntamento di VicenzaOro è considerato dal comparto un termometro di come andrà il 2024, l’aspettativa anche per questa edizione di VicenzaOro è di crescita in termini di ordinativi e fatturati, sebbene diverse incognite pesino sull’immediato futuro, prima fra tutte la forte oscillazione del prezzo dei metalli preziosi. L’auspicio è quello di una maggiore stabilità del prezzo dell’oro. Tuttavia sembrano destinati a perdurare almeno per la prima parte del 2024 gli effetti generati da alcuni fattori internazionali responsabili dell’instabilità che hanno caratterizzato il 2023, in primis gli alti tassi di interesse e i conflitti, con l’aggiunta del recente conflitto tra Israele e Palestina”.

La manifestazione contro gli espositori israeliani

Il conflitto tra Israele e Palestina si farà sentire su VicenzaOro con più manifestazioni contro la presenza israeliana alla Fiera dell’Oro. La comunità palestinese veneta ha infatti indetto una protesta nazionale, prevista per sabato 20 gennaio e alla quale hanno aderito anche diverse sigle sindacali, associazioni e attivisti dei centri sociali, rivolta agli espositori provenienti da Israele, tra i più attivi nel mercato orafo. Il corteo partirà alle 14 dalla stazione di Vicenza e arriverà in zona fiera passando per il corso SS Felice e Fortunato e il cavalcavia Ferretto de Ferretti. “Abbiamo chiesto al sindaco Possamai, che è anche il nostro sindaco che abbiamo votato, di prendere una posizione contro lo sterminio che sta avvenendo in Palestina, ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta”, commenta il presidente della comunità palestinese del Veneto Khaled Al Zeer annunciando anche un dibattito, domenica 21, che vedrà la partecipazione di Moni Ovaida e la presenza – non ancora confermata – dell’ambasciatrice della Palestina.

Contro questa mobilitazione è intervenuto il deputato e presidente provinciale di FdI Silvio Giovine, il quale ha depositato un’interrogazione al ministro Piantedosi affinché la manifestazione in quei giorni non venga autorizzata. “Una manifestazione che oltre alla propaganda – chiosa Giovine - vedrebbe Vicenza ferita nella sua identità, nei suoi valori ed esposta a un grave danno d’immagine internazionale”.

E sempre a riguardo della manifestazione, la prefettura ha già messo a punto, nei giorni scorsi, un servizio d'ordine "potenziato" sotto il profilo della sicurezza. La giornata di sabato, in sostanza, oltre che dorata, si preannuncia anche particolarmente infuocata.