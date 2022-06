La Basilica palladiana riapre martedì 7 giugno

La Basilica palladiana riapre al pubblico martedì 7 giugno.

Si sono concluse, infatti, le operazioni di disallestimento della mostre “La Fabbrica del Rinascimento” e “#Andràtuttobene” rispettivamente nel salone e nel Loggiato al primo piano.

I visitatori potranno visitare il monumento dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30), passeggiando lungo il loggiato ed entrando nel salone dove le pareti utilizzate per esporre le opere della mostra “La Fabbrica del Rinascimento” sono state ricompattate nel parallelepipedo che torna a raccontare la storia del monumento con i video che fanno parte del progetto "Costellazioni palladiane".

La terrazza si può visitare dall’11 giugno, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30).

Inoltre la terrazza è aperta dal 20 maggio in orario serale, ogni venerdì e sabato, dalle 19 all'una di notte, e la domenica dalle 18.30 alle 23 con il servizio bar. L’ingresso è previsto fino a 30 minuti prima della chiusura.

Per accedere al monumento è necessario acquistare il biglietto all’ingresso alla biglietteria e punto informativo in Basilica dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18 (intero 5 euro, ridotto anche per residenti di città e provincia 2 euro). In orario serale sarà sempre possibile acquistare il biglietto esclusivamente per accedere alla terrazza (per residenti di città e provincia il biglietto è di 1 euro in orario serale, con il bar aperto, di 2 euro per i residenti fuori provincia. A disposizione un abbonamento da 10 euro con validità di 6 mesi dalla data di acquisto).