Ferragosto nella Pedemontana Veneta: aperte le principali attrazioni turistiche

Per l'ottavo anno consecutivo, con l'iniziativa "Aperti a Ferragosto", l'associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli offre a turisti e visitatori la possibilità di conoscere le bellezze della destinazione turistica, visitando musei, ville e castelli, parchi e giardini, chiese e luoghi di culto aperti per l'occasione, ed invitandoli a soggiornare nel territorio, dove potranno dedicarsi a diverse attività, come rilassanti passeggiate tra le colline, magari coronando il tutto con qualche degustazione di vini e piatti tipici locali.

Domenica 15 Agosto sarà una giornata all’insegna della scoperta, della cultura e della storia nei Comuni della Pedemontana Veneta.

Il Castello di Thiene

Tra le attività proposte sarà possibile visitare il Castello di Thiene, il più prestigioso edificio gotico del XV secolo dell’Altovicentino, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 oppure scoprire la città di Thiene con una visita guidata sulle tracce di Arturo Ferrarin per celebrare il centenario della Trasvolata Roma – Tokyo. La visita è gratuita, con prenotazione mediante Eventbrite o contattando l’Ufficio Turismo del Comune di Thiene. Il ritrovo è previsto per le ore 10:00 in Piazza Scalcerle, davanti al Monumento di Arturo Ferrarin. L’itinerario proseguirà poi in direzione fontana di Buzzi, Piazza Chilesotti con il Monumento ai Caduti, la fontana di Bacco e Arianna, il ritratto di Arturo Ferrarin e della mostra “Sulle Ali del Vento” dedicata alla Trasvolata Roma-Tokyo. Arrivo alla casa natale di Arturo Ferrarin con visita agli esterni. Altra attività suggestiva che non può mancare è la visita libera dell’Aeroporto di Thiene intitolato ad Arturo Ferrarin, aperto al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 19:30.

Parco Natura Aganè

Nelle vicinanze, è aperto il Parco Natura Aganè a Monte di Malo dalle 10 alle 22 con possibilità di noleggio barbecue su prenotazione e le Risorgive del Bacchiglione dalle ore 15:30 alle 20 su prenotazione.

Museo Etnografico

A Tonezza del Cimone l’Ufficio IAT rimarrà aperto al pubblico per fornire informazioni turistiche dalle 9 alle 12. Le visite guidate sono proposte dal Museo della Grande Guerra a partire dalle 10 e dal Museo Etnografico, a partire dalle 9, su prenotazione.

Villaggio preistorico

Poco lontano, si raggiunge Lusiana Conco che organizza la visita guidata al Museo Palazzon e al Villaggio Preistorico del Monte Corgnon dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00, e al Giardino Alpino Dario Broglio dalle ore 9:30 alle ore 12 e dalle ore 14:30 alle 17:30.

L’Ufficio IAT – OGD Pedemontana Veneta e Colli di Thiene, in via Vanzetti, nella giornata di domenica 15 agosto sarà aperto al pubblico dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle 18:00.

Arsiero e Laghi

Il Consorzio Alto Astico e Posina organizza per sabato 14 agosto, invece, un’interessante escursione tra Arsiero e Laghi, con visita alle contrade e all’antica segheria Rosin, recentemente ristrutturata. L’escursione è in collaborazione con Biosphaera al prezzo di 9 euro. Si offre una merenda con degustazione di prodotti locali. Iscrizioni entro il 13 agosto.